FPF analiza presentar un reclamo formal a CONMEBOL por el arbitraje de Julio Bascuñán

A pesar de que ya pasaron un par de días, el hincha peruano aún no supera la indignación por el polémico arbitraje que tuvo el juez chileno Julio Bascuñán durante el Perú vs. Brasil, que terminó con la derrota local, por ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) realizó una reunión este jueves en donde se analizó si se presentará o no un reclamo.



“La reunión se llevó a cabo en la Videna FPF para analizar el desarrollo del arbitraje ocurrido en el partido Perú vs. Brasil realizado el último 13 de octubre en el Estadio Nacional por las Clasificatorias Qatar 2022. La presencia del equipo de asesores arbitrales se debió a la convocatoria del presidente de la FPF para recibir información del análisis técnico y criterios de actuación de la terna de Julio Bascuñán, así como del sistema de arbitraje VAR”, indicó la FPF, a través de un comunicado oficial.

Cabe precisar que una vez terminada la reunión, el equipo de asesores evaluará las acciones pertinentes a seguir en favor del equipo blanquirrojo. Cualquier decisión será oportunamente comunicada, informó la FPF.

Detalles de la reunión de análisis técnico y arbitral del Perú 🇵🇪 vs. Brasil 🇧🇷 entre autoridades de la @TuFPF, comando técnico y asesores arbitrales. ▶️ https://t.co/XL0qUhexQA pic.twitter.com/AuL14PYU2N — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) October 15, 2020

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR PERÚ?

El equipo peruano tendrá que esperar hasta el 12 de noviembre para disputar su próximo partido.

Según el fixture que confirmó la CONMEBOL, estaba programado que las Eliminatorias Sudamericanas inicien en octubre, con una jornada doble. Luego, la tercera y cuarta fecha se programaron para el mes de noviembre. Aquí, Perú tendrá que ir a jugar contra Chile de visita y luego recibirá a Argentina en el estadio Nacional de Lima.

Jornada 3

Chile vs. Perú

Santiago de Chile, hora por confirmar

Jornada 4

Perú vs. Argentina

Lima, hora por confirmar

Una vez jugadas las 4 primeras fechas, no habrá más Eliminatorias por el resto del año. Recién en el 2021, se jugará el resto de la competición.