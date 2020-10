Atención. El delantero de Binacional, Jean Deza, se mostró emocionado por cambiar camiseta con el astro Dani Alves luego de caer 5-1 ante Sao Paulo en Brasil, por la Copa Libertadores 2020.







Como se recuerda, el último martes 20 de octubre, Binacional cayó (5-1) en el Morumbí ante Sao Paulo y se convirtió en el equipo más goleado en la historia de una fase de grupos de Copa Libertadores.

No obstante, el único tanto para los de Juliaca lo realizó el polémico jugador Jean Deza, quien tras el encuentro le pidió la camiseta al astro brasileño Dani Alves, y luego este jueves lo anunció en sus redes sociales como Instagram.





En la imagen que subió el delantero como una historia de Instagram, se ve la indumentaria del futbolista brasileño. Todo haría indicar que este se la entregó luego del encuentro entre el conjunto brasileño y peruano. “Uno de los mejores metiéndole”, escribió Deza, acompañando el mensaje con algunos emoticones como el ‘chocolate’ (sinónimo de buen juego), una pelota de fútbol y una llama de fuego, expresando su emoción.

ANTENCEDENTES

Es importante mencionar que tras su fugaz paso por Alianza Lima este 2020, Jean Deza fichó por Binacional, club que le abrió nuevamente las puertas al fútbol tras su accidentada salida de Matute.

“Estoy muy contento, me han trato bien. Recién llegué y estoy feliz y tranquilo, y eso hace que reflexione sobre las cosas que he pasado. Agradezco a la institución que me da la oportunidad, espero sumar mucho”, sostuvo en aquella oportunidad.

ESCÁNDALOS

Jean Deza fue ampayado cuatro veces por el programa Magaly TV La Firme. Las imágenes mostraron al jugador de Alianza Lima en diferentes reuniones tomando licor y fumando cigarrillos con su entorno de amigos.

