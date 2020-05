A pesar de que la cifra de casos confirmados por COVID-19 en el país no deja de elevarse y aunque La Victoria es uno de los distritos en donde se han presentado más contagios, este lunes, durante el día 71 de estado de emergencia, se observó aglomeraciones de personas en Gamarra, lo cual generó que el alcalde del distrito, George Forsyth, realice un desesperado llamado de atención.

“Estamos en Gamarra y acá la gente cree que no ha pasado nada. Hace más de 70 días que venimos luchando y avisando sobre lo que puede pasar y les decimos que mantengan la distancia, pero acá no les importa nada. Tienen que entender que las autoridades no somos ni sus mamás, ni sus papás para decirles que es grave lo que está sucediendo”, indicó en primera instancia el alcalde victoriano.

Luego agregó que este era uno de los temores, sobre lo que podía pasar si levantaba la cuarentena, no obstante, a pesar de que el aislamiento social aún no termina, centenares de personas ya han salido a las calles. “Por eso es que la cuarentena se extiende. Entendemos la necesidad, pero no vengan, no vengan ahora a La Victoria. No quieren entender que somos uno de los distritos con más contagios del Perú”, culminó.

⁦@George_Forsyth⁩ sobre desmadre de hoy en Gamarra pic.twitter.com/TL7zFvMwY3 — Nicolas Lucar (@NicolasLucar) May 26, 2020

Se elevó a 3 629 la cifra de fallecidos y a 123 979 los casos positivos en el Perú

Este lunes, el presidente de la República, Martín Vizcarra informó mediante conferencia de prensa, que se elevó a 123 979 la cifra de infectados por coronavirus COVID-19 en el país, tras cumplirse 71 días del estado de emergencia nacional.

Lastimosamente, hasta la fecha, 3 629 personas han perdido la vida a causa de esta pandemia en nuestro país, reportó el Ministerio de Salud (MINSA) mediante un comunicado oficial.

Al 25 de mayo de 2020 se han procesado muestras para 840 922 personas por COVID-19. Se tienen 8,097 pacientes hospitalizados, de los cuales, 909 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.