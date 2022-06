Fonavistas ya son asesorados para acceder a la devolución de aportes

Cientos de fonavistas, que acuden a la sede de la Comisión Ad Hoc, ya son asesorados y orientados respecto a los documentos que deben presentar para quedar habilitados y puedan contar con su cuenta individual, su posterior Certificado de Reconocimiento y Derecho de Deuda (CERAD) y acceder a la devolución de aportes.

De acuerdo a lo sostenido por Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas y también miembro de la Comisión Ad Hoc, a diario llegan a la sede de Rufino Torrico 889, oficina 201, gran cantidad de aportantes con sus boletas de pago y otros documentos que ayudan a registrar su historia laboral.

La intención de la Comisión Ad Hoc es acelerar los procesos, más allá de las trabas que pueda interponer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual aún no nombra a sus tres representantes a la comisión y cuyos funcionarios rehúyen el diálogo y hasta ahora hace caso omiso a la ley que permite la devolución de los aportes. “Eso está haciendo la comisión e invitamos a todos los fonavistas a asistir a la sede. Ahí ellos son orientados y asesorados para quedar aptos y poder cobrar, en el plazo más breve, la devolución de aportes. No queremos retrasar los procesos. Hay una ley vigente y las trabas no nos van a detener. Vamos a registrar debidamente a todos los fonavistas y dejarlos listos para cobrar”, comentó Luzuriaga.

En ese sentido, refirió que el fonavista debe acudir con información de sus planillas o boletas para ser orientados. Precisó que los fonavistas que no tienen boletas de pago ni otro documento que acredite sus aportes, también asisten a la sede de la Comisión Ad Hoc.

“En esos casos, solamente le pedimos al trabajador que diga el nombre de las empresas en las que laboró y los años que estuvo ahí. Con esa información lo ayudamos y le damos los pasos para quedar listo para el cobro de aportes”, añadió. Recordó que, con el apoyo del fonavista al acudir a la sede de la comisión, se procederá así a la creación de sus cuentas individuales y luego a la entrega de los CERAD, único documento válido para cobrar.

EL DATO

En breve, la Comisión Ad Hoc tendrá una sede más amplia para recibir a todos los fonavistas. Por ahora, atiende en el local de la Federación de Fonavistas, en la calle Rufino Torrico 889, oficina 201, en el centro de Lima.

