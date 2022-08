Fonavistas priorizarán identificar a deudores para recuperar dinero

La identificación de los deudores y recuperación del dinero producto de los aportes al desparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), es –ahora- la misión de la Comisión Ad Hoc para la Devolución de los Aportes, informó Luis Luzuriaga, representante de los fonavistas ante dicha comisión.

El dirigente recordó que el principal deudor es el Estado, a través de sus instituciones de servicios, como las de saneamiento y eléctricas, así como financieras como el Banco de Materiales y otros. Dijo que el Ejecutivo quiere encubrirlas para evitar que salden las deudas que tienen con casi dos millones de peruanos, en su mayoría población vulnerable.

“Este es el temor del gobierno, el tener que pagar una deuda que no quieren saldar debido a su monto. Saben que, si se hace efectiva, los montos a devolver a los ex aportantes serían de más de 20,000 soles para los que tengan más de diez años de aportes y no quieren eso”, dijo.

También puedes leer | Alejandro Salas: “Tenemos un presidente que vive amenazado todos los días”

De otro lado, el dirigente de los fonavistas refirió que el proceso de acreditación ante los Registros Públicos de sus representantes ante la Comisión Ad Hoc, continúa por lo que están a la espera de que se les informe de la inscripción. Con ese documento –sostuvo- podrán convocar a sesión a la Comisión Ad Hoc y plantear de una vez por todas, su inscripción conjunta, lo que le dará legalidad y al mismo tiempo les permitirá realizar su trabajo de manera oficial.

Asimismo, manifestó que continúan sus coordinaciones con las diferentes bancadas parlamentarias en busca de apoyo para lograr que el Ejecutivo se allane y cumpla con la ley. Reveló que ya se han reunido con congresistas de las bancadas de Alianza Para el Progreso, así como de Somos Perú y alguno de los no agrupados como Carlos Anderson, quienes han ratificado su compromiso de ayuda.

“Coordinamos las acciones que se pueden realizar y no descartamos pedir al Parlamento que el presidente Pedro Castillo y su ministro de Economía sean denunciados constitucionalmente por incumplimiento de la ley. No queremos llegar a eso, pero la actitud del jefe de Estado nos está llevando a esa situación”, acotó.

DATO

Luzuriaga dijo que ellos están listos para empezar a trabajar porque tienen sus trámites avanzados. “Nosotros hemos trabajado duro por conseguir que este proceso se realice lo más pronto posible, pero la falta de voluntad del gobierno, nos ha llevado a todo este retraso”, acotó.

Más en Exitosa