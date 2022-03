Flores cuestionó que el presidente no haya mencionado la Asamblea Constituyente en su discurso

El congresista de Perú Libre, Alex Flores, destacó que el presidente Pedro Castillo no haya aceptado las sugerencia de algunos parlamentarios, incluyendo la solicitud de la titular del Parlamento, Maricarmen Alva, para que no se pronuncie acerca de la moción de vacancia en su contra durante su mensaje de este martes. No obstante, cuestionó que no haya hecho mención de la convocatoria para una Asamblea Constituyente.

“Castillo no podía aceptar las limitaciones que la DBA (derecha bruta y achorada) quería hacer de su discurso. Ni una palabra de la Asamblea Constituyente y la renegociación de contratos con transnacionales saqueadoras y contaminadoras. Nueva Constitución, con Castillo o sin él”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Bien: Castillo no podía aceptar las limitaciones que la DBA quería hacer de su discurso

Mal: Ni una palabra de la Asamblea Constituyente y la renegociación de contratos con transnacionales saqueadoras y contaminadoras. #NuevaConstitución, con Castillo o sin él! — Alex Flores (@AlexFloresPL) March 15, 2022

Este martes, luego de liderar una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, llegó al pleno del Congreso para emitir un mensaje a la Nación, a solo menos de dos semanas que se debate la moción de vacancia en su contra.

Durante su presentación, el jefe de Estado realizó un recuento de lo que hasta el momento ha sido su gestión y aprovechó para enumerar los logros de su Gobierno. En esa línea, el mandatario se refirió también a los cuestionamientos que durante las últimas semanas recaen sobre su persona.

Si bien, se pensó que el jefe de Estado podría presentar un proyecto de ley referido a las elecciones generales, esto no sucedió. Castillo Terrones se dirigió a los congresistas durante poco más de una hora e informó sobre las acciones inmediatas que tomará el Ejecutivo para hacerle frente a la problemática en sectores como salud, inseguridad ciudadana, educación, reactivación económica, entre otros.

Finalmente, el presidente de la República hizo un llamado al Congreso para trabajar en conjunto y dejar de lado el enfrentamiento. Incluso, anunció que convocará a un Acuerdo Nacional para lograr los consensos necesarios.

