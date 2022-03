Flores-Aráoz dice que denuncia en su contra es “una aberración”

El exprimer ministro Antero Flores–Aráoz dijo que la nueva denuncia constitucional en su contra presentada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso “es una aberración” porque ahora lo buscan responsabilizar por no haber impedido las muertes y heridos que dejó como saldo las protestas en contra del gobierno del exmandatario Manuel Merino de Lama en noviembre del 2020.

El también exministro de Defensa indicó que esta denuncia de la cabeza de la Fiscalía también alcanza a Merino y al exministro del Interior, Gastón Rodríguez.

“En un primer momento, nos quisieron responsabilizar a los tres por haber matado y provocado lesiones por haber ordenado el exceso de la fuerza a la Policía, ahora que esa denuncia no cuenta con elementos probatorios nos quieren acusar de no haber impedido que maten. Eso es una aberración. Un ministro no es garante de la vida de los peruanos. Mañana hay un accidente en La Oroya y por eso no van a renunciar al ministro de Transportes”, precisó.

Flores–Araoz explicó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Rosío Torres Salinas y se le ha delegado al legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, ser el ponente de la denuncia en su contra.

“El congresista Cavero está evaluando en su informe que pruebas son procedentes o no. Calculo que volveremos en un mes a la subcomisión para dar nuestros descargos. Esperemos que se declare improcedente (…) Tengo 80 años y pretenden que vaya preso 33”, aseveró

