Florcita Polo saca las garras y alista denuncia contra su esposo Néstor Villanueva

“Tengo pleno conocimiento a través de terceros, que mi esposo Néstor Villanueva viene mostrando a miembros de producción de programas de TV grabaciones de mis niños. No lo voy a tolerar y por ese motivo voy a proceder legalmente denunciando por maltrato psicológico a las personas que resulten responsables de este hecho”, precisó.

Asimismo, la hija de Susy Díaz reafirmó en el extenso pronunciamiento que si no ha querido hablar públicamente de su vida personal y familiar es justamente por defender a sus pequeños.

“He guardado silencio, primero por respeto a mis hijos, dos menores de edad que hoy en día lamentablemente sufren constante estrés a raíz de la separación que afronto con mi esposo, Néstor Villanueva, posición que además el padre de mis hijos tiene pleno conocimiento”, explicó.

“No voy a tolerar que se toque el nombre de mis hijos públicamente porque prevalece sus derechos como menores de edad”, agregó en el documento la también empresaria.

En otro punto, Flor reiteró que no hablará de temas personales. “Voy a seguir trabajando, acudiendo a presentaciones, shows y programas de TV porque soy un personaje público y me debo a mi trabajo, pero no voy a dar detalles de asuntos familiares que hoy en día se verán ante instancias judiciales”, acotó.