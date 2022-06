Florcita afirma que le dio a su esposo la herencia que le dejó Polo Campos

Más revelaciones en la separación de Flor Polo Díaz y el cantante Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz refirió que la herencia que recibió de Augusto Polo Campos de 100 mil dólares se “lo prestó” al cantante de cumbia y nunca le devolvió ni un sol. Incluso contó que su hasta ahora esposo no aportaba en el mantenimiento del hogar. “No daba ni para los pañales”, dijo Florcita.

Durante el programa “Magaly TV la firme”, la también empresaria dijo que ahora busca recuperar el dinero ya que “es patrimonio de mis hijos”.

A su turno, la mamá de Florcita, la excongresista Susy Díaz contó que “ella heredó 100 mil dólares, lo cual no tiene un sol y debe al banco 30 mil soles. Ella le transfirió el dinero a una cuenta de él y él compra un departamento a nombre solo de él”.

“Le presté ese dinero de la herencia de mi padre para que compre el departamento. Yo le presté el dinero, que no me ha devuelto, entonces era mi casa y de mi casa me está botando (…)”, expresó Flor.

Luego, Flor Polo reveló que se casó por bienes mancomunados. Además, señaló que Néstor en reiteradas ocasiones se acercó al colegio de sus hijos de manera prepotente e intentó amenazarla. “Me pidió que quite la denuncia (…) y por eso pedí garantías para mi vida, porque el señor me vino a amenazar una vez”, añadió Flor Polo.

Incluso contó que durante los 10 años que estuvieron juntos, su aún esposo no aportaba económicamente al hogar; y es más el intérprete no desembolsó ni un sol de su bolsillo para la realización de su boda. Además, indicó que era su madre quien la apoyaba ocasionalmente.

Contó que cuando nació su hijo no gastó ni un sol, y su madre era la que le compraba pañales.

