Flor Polo y Susy Díaz reciben garantías personales contra Néstor Villanueva

Las denuncias de Susy Díaz contra su aún yerno, Néstor Villanueva por supuesta agresión física contra su hija Flor Polo, ha llegado a la Prefectura de La Molina, donde solicitaron garantías personales de protección para que el cantante cumbiambero no intente agredirlas física y psicológicamente.

Ambas llegaron el miércoles último a la sede de la Prefectura del referido distrito con su abogado, pero no qui, por el bien de mis hijos no hablaré nada. Yo no entré en detalles, no dije nada”, señaló Flor Polo para las cámaras de ‘América hoy.

En el documento leído en el programa ‘América hoy dice: “Art.1: Estimar la solicitud de garantías personales a favor de Flor Polo Díaz, Ivonne Susana Díaz Díaz, haciéndola extensiva a los menores contra Néstor Hilario Villanueva Flor, en mérito a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución”. En el Art. 2, se señala que el denunciado Néstor Hilario Villanueva Flor, cese los actos de agresión.

Según manifestó Ysrael Castillo, abogado de Flor Polo, Néstor Villanueva no puede referirse a su expareja en público, de lo contrario, lo denunciarán ante la Fiscalía, directamente.

Asimismo, sobre las supuestas agresiones, el abogado indicó que Néstor puede dar sus versión, pero que serán las autoridades las encargadas de indicar si estos hechos se produjeron.

Todo esto se produjo luego de que “Florcita” denunciara haber sido agredida físicamente por su expareja Néstor Villanueva. El mismo miércoles el cantante dio una entrevista en el programa “Amor y Fuego” donde negó las acusaciones de la hasta ahora su esposa.

