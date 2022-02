Flor Pablo sobre nuevo Gabinete: “Tengo serias preocupaciones de que sea más de lo mismo”

Atención. Este miércoles en Exitosa, Flor Pablo, congresista del Partido Morado, señaló que su bancada está muy preocupada por la nueva conformación del gabinete ministerial porque temen que sea “más de lo mismo”, en el sentido de que no se inicien las reformas correspondientes en las diferentes carteras ministeriales.





En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Flor Pablo se refirió al nuevo gabinete ministerial liderado por el premier Héctor Valer, de quien mencionó que es un personaje que representa un conservadurismo.

“Todavía no tenemos una posición tomada (desde Partido Morado), pero podemos decir que estamos preocupados. El presidente Pedro Castillo no ha escuchado todo lo que le ha dicho la expremier (Mirtha Vásquez). Valer representa un conservadurismo y una visión muy tradicional. Él mismo ha dicho que no va a observar el proyecto de ley aprobado para cambiar la composición de Sunedu”, manifestó.





En esa línea, Pablo mencionó que este gabinete ministerial está conformado por determinadas “piezas” y no se ve una visión de equipo, pero que sí “queda claro” que es un grupo con ministros dogmáticos.

“Es muy dogmático y conservadora. Ahí vemos cómo se junta la extrema derecha y la extrema izquierda. Valer viene de Renovación Popular, ha ido transitando en el propio Congreso por varias bancadas”, expresó.

Por otro lado, Pablo indicó que teme que sea “más de lo mismo” porque no habría “una lucha frontal contra la corrupción” y sobre las reformas que se tenían programado en el sector educación.

“Que haya un Estado realmente eficiente y al servicio -no de intereses gremiales ni particulares- sino de todos los peruanos. Nosotros vamos a escuchar, aunque las primeras declaraciones no generan confianza. No puede ser que salga el premier y decir que no vamos a observar las contrarreformas, espero se rectifiquen y corrijan todo lo que se hizo mal”, sentenció.

