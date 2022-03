Este lunes 14 de marzo la Fiscalía citó a brindar sus declaraciones al exsecretario Bruno Pacheco a las 9:00 am, a raíz de las revelaciones que hizo la empresaria Karelim López al acogerse a la colaboración eficaz.

El fiscal de Lavado de Activos, Luz Taquire Reynoso, citó al ex funcionario para que asista en condición de investigado. Cabe resaltar que el hombre de leyes también fue el encargado de interrogar a la cuestionada empresaria, quien señaló que dentro de Palacio había una presunta mafia encabezada por el mandatario Pedro Castillo.

Como es de conocimiento publico Pacheco ya brindó declaraciones por el presunto delito de enriquecimiento ilítico ante la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.

En un video subido a su cuenta Twitter, el investigado manifestó “Ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan” y que no le “temblará la mano en señalar a culpables o inocentes”, añadió.

SE COMPROMETE A COLABORAR CON LA JUSTICIA

“Ante tanto atropello y desprestigio contra mi y mi familia y amenazas de muerte […] Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o fiscal. Un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío. Sin miedo a equivocarme, afirmo que no me temblará la mano en señalar culpables o inocentes en el único compromiso que tengo por la defensa del pueblo del Perú”, indicó Pacheco.

