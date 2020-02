Fiscalía archiva denuncia de discriminación a vigía

La fiscal Janet Valdiviezo, de la Fiscalía Provincial Penal de Hunter, decidió archivar la investigación por el presunto delito de discriminación que habría cometido la ingeniera de industrias alimentarias, Zuleika Alatrista Andía (42) contra la exvigía, Elena Viza Choqueconde (34).

El fiscal Franklin Tomy López, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, explicó que la encargada de la investigación concluyó que no procede la discriminación porque no concuerda con el artículo 323 del Código Penal y en su lugar dice que podría haber injuria.

“No concurre la discriminación. El abogado ha apelado y se va a revisar en segunda instancia”, precisó el representante del Ministerio Público, quien respalda la decisión de la fiscal Janet Valdiviezo.

Como se recuerda, la discriminación sucedió el 17 de febrero del 2019 en la obra de la Variante de Uchumayo.

Indignada

Tras la decisión del Ministerio Público, la exvigía Elena Viza expresó su rechazo. “Me siento indignada. Cómo no puede hacerse justicia, estoy muy afectada”, dijo la mujer en medio de las lágrimas.

“¿Dónde me quejo?, ¿dónde voy a acudir? Me duele la decisión. Ahí están los videos cómo me maltrata y discrimina por ser vigía”, sostuvo la trabajadora, quien es padre y madre de sus tres hijos que durante el año 2019 sufrieron mucho.

“Mis hijos se vieron afectados y no rindieron bien en sus estudios. La señora Zuleika ni siquiera pidió disculpas”, señaló.

Haremos plantón

Shirley Oporto, del colectivo ‘Ni una menos’, sostuvo que realizarán un plantón en el Ministerio Público. “Vamos a exigir justicia”, dijo.