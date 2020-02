Fiscal Pérez pide a juez que Keiko siga presa por no apelar

Tras confirmar que la defensa de la excandidata presidencial Keiko Fujimori no interpuso un recurso de apelación contra la medida restrictiva dentro de plazo de ley, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que la lideresa de Fuerza Popular deberá permanecer en prisión preventiva por el periodo de 15 meses, según lo determinó el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

El integrante del Equipo Especial Lava Jato precisó que la prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori debe ser declarada firme y consentida por el juez Víctor Zúñiga al no contar con ningún recurso de apelación.

“No ha interpuesto recurso de apelación dentro del plazo de ley; por tanto, la resolución que impone 15 meses de prisión preventiva debe ser declarada firme y consentida”, afirmó el fiscal provincial.

Reafirmó lo expuesto por el fiscal Rafael Vela que la investigación contra Keiko Fujimori está culminando e informó que se ha presentado un escrito al IV Juzgado de Investigación Preparatoria para que dé la conformidad de la resolución de prisión preventiva de 15 meses contra Keiko Fujimori. Y no se admite un posterior recurso de apelación de parte de la abogada Giulliana Loza.

El descargo

Por su parte, Giulliana Loza, hizo su descargo inmediatamente a través de las redes sociales señalando que su reclamo se dio vía oral ante el juez quien le manifestó que no había problema en que sería admitido.

“Nuestro reclamo fue puesto inmediatamente en conocimiento del juez, quien me manifestó que no había problema en que sería admitido. Debido a que, en efecto, habíamos estado dentro del horario y día permitido”, añadió.

Sin embargo, el último viernes, a pesar de estar en el horario permitido y dentro de las instalaciones judiciales, no se les permitió ingresar la apelación debido a un trámite administrativo.

“La apelación ha sido presentada dentro del plazo. Aún no hemos sido notificados de la resolución, conforme lo hemos solicitado y reiterado“, escribió en sus redes.

Como se recuerda, el pasado martes 28 de enero el juez Víctor Zúñiga resolvió a favor del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori dictando 15 meses de prisión preventiva. Señaló que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía demuestran que sí se cometieron los delitos de lavado de activos agravado bajo la modalidad de organización criminal y de obstrucción a la justicia.

HALLAN PERICIA DE PNP

Durante el allanamiento al local de Fuerza Popular, la Fiscalía se dio con la sorpresa de encontrar una pericia contable de la Policía Nacional del Perú (PNP) a Fuerza Popular en 2016. Fuentes del Ministerio Público, señalan que el documento no cuenta con la firma del perito contable, por lo tanto, el partido que lidera Keiko Fujimori, tuvo acceso a dicho dictamen de manera irregular. El dictamen pericial contable fue elaborado por el contador público colegiado Walter Jesús Tello en setiembre de 2016 a la agrupación Fuerza Popular.

Keiko: “Es una provocación del fiscal”

Ante un segundo allanamiento al partido de Fuerza Popular, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó a través de sus redes sociales que esto no solo es un nuevo acto excesivo y arbitrario, sino una provocación del fiscal José Domingo Pérez obsesionado contra su persona y su agrupación política.

“Esto no solo es un nuevo acto excesivo y arbitrario. Considero que es una provocación de un fiscal obsesionado contra mí y el partido al que represento. Pero así como yo no me corro, Fuerza Popular va a seguir enfrentando estos abusos”, posteó en su cuenta de Twitter.

Asegura que la información que requiere el Ministerio Público ya está en su poder hace mucho tiempo. Pero que no caerán en el juego y cumplirán su labor en el Congreso complementario y su trabajo político rumbo al 2021.

Otra vez allanan el local de Fuerza Popular

Un nuevo allanamiento al local de Fuerza Popular del Centro de Lima realizó el fiscal José Domingo Pérez en el marco de la investigación contra la lideresa del partido naranja Keiko Fujimori por los aportes ilícitos a su campaña presidencial del 2016.

Según el integrante del Equipo Especial Lava Jato, la diligencia se dio por la resistencia de parte de los representantes de Fuerza Popular de entregar voluntariamente documentación que es necesaria para la investigación contra Keiko Fujimori y otros investigados.

La medida restrictiva fue autorizada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday quien determinó el registro domiciliario con medida de descerraje e incautación por el plazo de 48 horas en el local partidario.

Fue pasadas las 10 de la mañana que un contingente policial y los representantes de la Fiscalía ingresaron al local partidario y resguardaron los exteriores del inmueble. Se buscaba acceder a la información financiera de Fuerza Popular de los años 2015 y 2016, tales como libros diarios, inventarios, balances, registros de compras y ventas de los años, entre otros.

Sin embargo, el fiscal provincial encontró información relevante del 2011 y por ello solicitó inmediatamente la ampliación de la diligencia porque es documentación que en el allanamiento del 7 de diciembre de 2017 correspondía encontrar y sumar a la investigación.

Lamas Puccio: “Podrían estar violando derecho a la defensa”

Después que la abogada Giulliana Loza afirmara que hasta la fecha no ha sido notificada, el penalista Luis Lamas Puccio informó que para fundamentar un recurso de apelación se necesita la notificación de la resolución por escrito de la medida restrictiva y si eso no se ha dado se estaría violando el derecho a la defensa.

En diálogo con diario Exitosa, Lamas Puccio cuestionó que el fiscal provincial José Domingo Pérez salga a los medios de comunicación a decir que no debe ser admitido un recurso de apelación por haberse cumplido plazos y que la investigada deberá cumplir la medida restrictiva porque es información perteneciente a una carpeta fiscal.

“El fiscal no debe hacer ese tipo de declaraciones porque el procedimiento es formal, por eso debe abstenerse a dialogar con los medios de comunicación respecto a lo que está dentro de la carpeta fiscal”, señaló penalist

Manifestó que la defensa tiene conocimiento pleno sobre los plazos para presentar una apelación y es solo su responsabilidad. También, que no pueden existir diferencias entre investigados.