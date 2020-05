Fiscal dejó en libertad a delincuente que amenazó a policías con contagiarlos de covid-19

El general PNP Máximo Ramírez, asesor legal de la Policía Nacional del Perú, lamentó que el fiscal Marco Sirlupú López, de la 22 Fiscalía de Lima, dejara en libertad a un peligroso delincuente que – tras ser capturado robando – empezó a toser frente a los efectivos policiales y fingió ahogarse, para no ser llevado a la comisaría, señalando que estaba contagiado por covid-19.

“Pare que el Dr. Marco Sirlupú no ve las noticias, no ve redes sociales, nada de nada al parecer, para dejar libre a esta persona. Parece que vive en su burbuja y no ve más allá. Parece que prefiere trabajar tranquilo desde su casa”, dijo el representante de la PNP.

Recordemos que este delincuente fue capturado tras ser sorprendido robando en San Borja, tras ello evitó ser capturado tosiendo frente a un efectivo de la Policía Nacional. Pese a la gravedad del asunto, el fiscal no se acercó a la Dirincri de San Borja y desde su casa dispuso que el delito era de hurto agravado en grado de tentativa y dispuso la inmediata libertad.

“Esta persona está ahora libre, una persona que está robando por ahí, que presuntamente está con covid-19, ni la prueba dispuso el Fiscal”, señaló el general PNP Máximo Ramírez, quien acusó al fiscal de omitir los delitos de violencia contra la autoridad y el peligro sanitario que represente que este mal elemento vaya por las calles amenazando con contagiar de covid-19 a las personas, sin saber si realmente es portador porque no cumplía con las medidas mínimas de seguridad.