Fiscal Chávez denuncia paralización de investigaciones tras cambios en la PNP

El fiscal superior coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, denunció que el 90% del personal de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) ha sido destinado a otras direcciones o divisiones policiales, provocando la paralización de las investigaciones.





“El 90 por ciento del personal policial encargado de investigaciones complejas, han sido relevados o cambiados a otras direcciones como Tránsito o a Comisarías, dejando las investigaciones paralizadas. Si bien puede venir otro personal, ese nuevo personal no conoce las investigaciones que nosotros llevamos a cabo“, dijo en entrevista para Exitosa.

Las declaraciones de Chávez Cotrina se dan en medio de los cuestionamientos por los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional (PNP) en dependencias claves de la institución, entre ellas la DIVIAC.

Cotrina precisó que los agentes policiales, que forman parte de esta dirección, pasan por una capacitación de hasta 3 años para trabajar con la Fiscalía, por lo que el cambio constante de estos debilita los procesos de investigación.

“La DIVIAC es el apoyo operativo, logístico y de inteligencia del fiscal, es la mano derecha del fiscal. Ellos reciben las instrucciones de los fiscales para llevar a cabo las investigaciones“, sostuvo.

Como se recuerda, el fiscal superior Jorge Chávez remitió un oficio a la Fiscalía de la Nación el pasado 20 de enero para expresar su preocupación por la situación que atraviesa esta dirección de la PNP.

“Yo no estoy en contra de los cambios y de renovar el personal, pero los cambios tienen que darse para fortalecer la institución, no para debilitarla. Lo que no ocurre con la DIVIAC“, agregó.

