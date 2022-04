Fiorella Retiz tras ampay con Aldo Miyashiro: “Enfrentaré las consecuencias en soledad y vergüenza”

Fiorella Retiz, quien fue captada dándose besos con Aldo Miyashiro en la casa de Óscar del Portal, también rompió su silencio. A través de su cuenta de Instagram, la exreportera del ‘Chino’ lamentó “muchísimo” lo sucedido. “Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así”, refirió.

A pesar de ser un texto corto, la expresentadora indicó que asumirá las consecuencias y agradeció por los mensajes de apoyo. “Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, se lee en su texto.

A su turno, Aldo Miyashiro rompió su silencio tras el escándalo desatado por ser ampayado por las cámaras de Magaly Tv La Firme en una situación de besos y abrazos con Fiorellla Retiz. El conductor se defendió en su programa ‘La Banda del Chino’ luego de ser calificado de infiel y recibir muchos insultos, ya que aún está casado con la actriz Érika Villalobos.

“Me fue casi imposible venir ayer. He venido porque quiero asumir los actos que han visto en las imagenes de Magaly. Quiero decir que me siento absolutamente avergonzado. Podría tratar de llegar a un acuerdo, que mi relación esta mal, que estoy a punto de separarme y que tuve un viaje de familia para despedirme, pero no sería cierto, lo cierto es que he tenido 17 años de matrimonio con altibajos, momentos muy felices, momentos muy duros, veníamos de un viaje familiar hermoso, feliz, estábamos unidos, viviendo un buen momento y yo quebré todo eso”, dijo el conductor, visiblemente muy dolido.

Miyashiro precisó, sin embargo, que no demandará a Magaly Medina por las imágenes. “Eso no es importante, lo importante es que yo me equivoqué, cometí un error que me va acompañar toda la vida y me va costar muchísimo reparar, he decidido asumir, como hombre que soy, mis responsabilidades”, aseguró.

“Quiero pedir perdón públicamente a Erika, traicioné su confianza, no estuve a la altura, no merezco todo lo que ella ha hecho por mí, quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometí un error y quiero pedir perdón”, sostuvo acongojado.