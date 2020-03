Fiorella Krapp: “Se espera que Minsa plantee protocolo para manejo de pacientes”

Tras el anuncio de la muerte de cinco personas por COVID-19 en un periodo de 24 horas—la cifra más alta reportada hasta la fecha—, diario Exitosa se comunicó con Fiorella Krapp, infectóloga del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para saber qué esperar en adelante.

–Los síntomas relacionados al coronavirus fueron variando con el paso del tiempo. ¿Cuáles son a la fecha?

En China al inicio se decía que todos tenían fiebre porque captaban y hacían pruebas a personas que tenían fiebre. Después se vio que no era así; es más, al comienzo de los síntomas menos de la mitad tenían fiebre y días después hasta un 80% la desarrollaban. Ahora sabemos que hay síntomas gastrointestinales (diarrea, nausea y vómito) que también pueden acompañar y, en un porcentaje pequeño, ser más destacados.

–Conversando con especialistas también mencionaron el dolor de garganta…

Hay muchos factores. Por ejemplo, se sabe de la perdida de olfato, un hallazgo que no se ha visto en muchas enfermedades. Hay reportes también que hablan de problemas al corazón, pero la presentación típica es tos, generalmente seca; fiebre y, en los casos más graves, falta de aire. Más adelante veremos pacientes con síntomas que no cumplían los criterios iniciales. Estamos aprendiendo cómo se comporta el virus en el Perú.

–En esa línea del aprendizaje, en algunos países se habla de hidroxicloroquina y azitromicina para el tratamiento. ¿Es una opción?

Estamos a la espera del protocolo que debe plantear el Ministerio de Salud para el manejo de pacientes a nivel nacional, están trabajando en consenso con expertos y especialistas. Va a ser importante recabar información de cómo está funcionando los tratamientos —a quién se les dio y cómo respondieron—, y que esa información sea procesada y comunicada a todos los médicos.

–Si todavía no está el protocolo, ¿cuál es el tratamiento usado en los casos, sobre todo los más críticos?

Es muy variable. Mientras esperan algunos usan el tratamiento de hidroxicloroquina con azitromicina para pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos, otros no lo usan todavía pues no cumple los criterios de ser un medicamento aprobado para ese fin. Por eso esperamos que [el protocolo] sea aprobado en los siguientes días.

–Respecto a los fallecidos, con el ciudadano de Hong Kong serían dos infectados que mueren fuera de los hospitales. ¿Qué falla allí?

Es muy importante que la población entienda que, si sienten que les falta el aire, no pueden respirar, caminan unos pasos y tienen que tomar aire; en ese momento deben ser llevados a emergencias. Siempre tratando de mantener su boca cubierta para no pasar el virus de camino. Los grupos de riesgo como diabéticos, hipertensos o personas con alguna patología que baje sus defensas deben estar muy atentos a esto.

–¿Considera que se vigila adecuadamente la evolución de los pacientes?

No hemos tenido mucha información del Gobierno respecto a la capacidad que hay para realizar esa labor. Es un tema que sí me preocupa, por eso estamos coordinando la posibilidad de proporcionar la ayuda de médicos voluntarios que quieren apoyar en el seguimiento de pacientes a través del teléfono o telellamadas. No sabemos cómo está la capacidad de cubrir la demanda actual, y cada vez la demanda va ser más alta porque, a pesar que estamos cumpliendo la cuarentena, los números van a seguir en aumento.

–Por último, ¿cuál es el mensaje que le darías a la población?

Todos los que cada día se quedan en casa y respetan la cuarentena están salvando vidas. En segundo lugar, va a haber un antes y después de esto en todo mundo y el Perú no va a ser la excepción. Muchas cosas van a tener que modificarse, probablemente la forma de trabajar, de contactar con la gente. Y creo que las medidas de higiene que se están reforzando en el público tiene que mantenerse fuerte.