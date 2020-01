Fijan fecha de elecciones generales en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia fijó para el primer domingo de mayo -que caerá el día 3- las próximas elecciones presidenciales. La fecha fue confirmada por el vicepresidente del organismo, Óscar Hassenteufel, quien indicó que el próximo lunes darán a conocer los detalles de la convocatoria. “Hasta ahí les puedo adelantar. El día lunes se publicará todo”, expresó Hassenteufel en un contacto con la prensa en la ciudad de Sucre.

El anuncio llega tres días antes de que venciera el plazo otorgado a las nuevas autoridades desde su toma de posesión. Originalmente, tenían dos días hábiles para hacerlo, pero fue aumentado a 10 el pasado 20 de diciembre considerando que no hubieran contado con una cantidad de tiempo prudencial para organizar un nuevo calendario electoral.

De las elecciones no podrán participar el ex presidente boliviano, Evo Morales, ni su vice, Álvaro García Linera. Esto así debido a que la ley que llama a los nuevos comicios establece que no podrán competir quienes hayan ocupado el máximo cargo ejecutivo después de dos períodos consecutivos.

No obstante, sí estará presente en la boleta el partido que todavía lidera Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS). El pasado 31 de diciembre el TSE desestimó los pedidos para cancelar la personalidad jurídica del partido, basados en las acusaciones de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre.

Candidatos

Entre los candidatos del MAS mencionados estaría Andrónico Rodríguez, un joven líder campesino de los productores de coca. Asimismo aparece Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado. El listado lo completan Luis Arce, ex ministro de Economía, que el viernes salió exiliado a México; el excanciller David Choquehuanca y el exministro de Justicia Héctor Arce.

Otros referentes políticos del espectro político boliviano también han anunciado su intención de competir en los comicios. Hasta ahora, los ex candidatos presidenciales Carlos Mesa -principal contendiente de Morales en los comicios fallidos de octubre- y Chi Hyun Chung, ambos detractores del MAS, han expresado su deseo de repetir en las urnas.

A ellos se ha sumado Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, quien el 31 de diciembre selló un acuerdo con Marco Pumari para que sea su compañero de fórmula.