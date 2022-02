FIFA determina que todos los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 se jueguen en simultáneo

La recta final. Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.





También te puede interesar: Gianluca Lapadula no se operará la nariz hasta después de las Eliminatorias

De acuerdo al informe enviado por la FIFA, se determinó que los cotejos con incidencia directa para el Mundial se desarrollen a la misma hora, a fin de evitar arreglos o cualquier duda en los resultados que determinarán los clasificados y el país que asistirá al repechaje.





Es decir, el duelo de la selección peruana ante el cuadro uruguayo será en simultáneo al Brasil vs. Chile, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador. Solo el Argentina vs. Venezuela fue programada de manera independiente, dado que la ‘Albiceleste’ tiene pasaje asegurado y la ‘Vinotinto’ está eliminada.