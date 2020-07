Fiestas Patrias I Comas: Mujer sufrió robo de sus pertenencias mientras preparaba olla común

Indignante. En plena Fiestas Patrias, una mujer de 56 años – identificada como Agustina Fuentes – sufrió el robo de sus pertenencias mientras preparaba una olla común junto a sus vecinas. El lamentable hecho sucedió en Collique, en el distrito de Comas. “Estaba cocinando acá y me fui a mirar a mi casa, ya estaba palanqueada”, señaló.

Ella se dedicaba a prepar – como todos los días – la olla común que diariamente alimenta a 150 personas del Asentamiento Humano Santísima Cruz de Mayo, cuando aprovechando que no ella estaba en su vivienda, un delincuente ingresó a robar y se llevó parte del dinero que estaba guardando para su tratamiento a los huesos.

“Se llevó 2 mil soles, estaba cocinando acá y me fui a mirar ya mi casa estaba palanqueada. Pedí auxilio y le pasé la voz a mis compañeras. Fui a hacer la denuncia, vino el abogado pero hasta ahorita nada. No tengo ningún apoyo ni nada. Antes vendía mis hierbas en el mercado pero desde que empezó la cuarentena, ya no estoy trabajando“, manifestó mortificada.

La mujer explicó – a las cámaras de Exitosa – que el dinero iba a ser destinado a su tratamiento médico, pues tenía pensado usarlo ante la dolencia constante de los huesos de la rodilla y las manos. “Yo me encuentro sola, solo me alumbro con velas y se me acaba rápido. No he podido dormir, tengo miedo que vuelvan y me hagan daño“, puntualizó.

En ese sentido, sus compañeras pidieron apoyo para la señora Fuentes y también para la organización comunal que han decidido emprender, pues vienen sufriendo los embates de la crisis social y económica originada por pandemia de la covid-19 en nuestro país.

Agustina Fuentes expresó su pedido de ayuda urgente a través de nuestro medio. Cualquier apoyo será bien recibido por la señora Agustina Fuentes: Te puedes comunicar directamente al 902 345 531 si deseas apoyarla.