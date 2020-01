Fernando Tuesta: El JNE “comete un tremendo error” al no quitar inscripción a partidos que no pasen la valla electoral

Fernando Tuesta Soldevilla, experto en temas electorales, calificó como un “error tremendo” la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de no quitar la inscripción a los partidos políticos que no pasen la valla electoral en los comicios congresales del 26 de enero.

“La decisión del Jurado Nacional de Elecciones lamentablemente es una decisión fundada de manera incorrecta. Me parece inoportuna y que trae efectos negativos al proceso político electoral de cara al 2021”, manifestó en declaraciones a Exitosa.

Al respecto, cuestionó que el JNE haya basado su decisión en que las venideras elecciones no son generales, sino extraordinarias. “Ahí no hay ningún sustento, porque en realidad, el de elecciones extraordinarias es un título que le ha puesto el Jurado. Eso no existe ni en la Constitución ni en la ley”, expresó.

“En segundo lugar, la valla solo se aplica y solo tiene sentido para resultados de la elección parlamentaria. Que tenga al lado una elección presidencial no le hace, porque la valla no es para elección presidencial”, añadió.

Tuesta Soldevilla enfatizó en que la decisión del JNE está basada en un formalismo. “Algunos pueden estar diciendo que se está favoreciendo (a partidos), se puede interpretar así, porque la consecuencia será que los 24 partidos inscritos en el país, la gran mayoría son ‘cascarones’, y algunos de ellos han sido vientres de alquiler, y han sido focos de infección de corrupción por la mercantilización de la política”, sentenció.