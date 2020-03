Fernando Rospigliosi: “Deben sancionar penalmente a los que agredan a policías y militares”

Ante agresiones a policías y militares por personas que no acatan el aislamiento social obligatorio, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, dijo que estos agresores deben ser inmediatamente detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales para sean sancionados penalmente. “Hay una medida del gobierno de aislamiento social obligatorio y la ciudadanía debe acatarlo.

Ahora, hay personas que están siendo intervenidas e incluso algunos agreden a la autoridad policial y militar, a esas personas hay que detenerla de inmediato para que les inicien un proceso penal”, sostuvo el exministro para Exitosa.

En ese sentido, el exministro hizo un llamado a los ciudadanos a respetar el estado de emergencia que decretó el Gobierno por el coronavirus, no solo para no ser detenidos por la Policía, sino por cuidarnos entre todos y evitar que siga aumentando el número de infectados y fallecidos por este virus. “Hay que reconocer que no estamos acostumbrados a una cuarentena y eso le está chocando a todos, pero es algo que tenemos que acatar.

No creo que se esté buscando detener a las personas porque si no llenaríamos las comisarías, el fin es que la gente tome conciencia por lo que está pasando todo el mundo”, acotó. Como se sabe, hace unos días un efectivo policial fue agredido en Piura por un militar el Ejército, solo porque el efectivo le llamó la atención por no acatar el aislamiento social obligatorio.

Asimismo, varios oficiales de distintas regiones han denunciados que sus efectivos han sido agredidos verbal y físicamente por personas que no respetan la cuarentena y se pasean por las calles como si nada estuviese pasando en el país.