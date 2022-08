Fernando Olivera a Fiscal de la Nación: “Retorne a la fiscal Revilla al lugar que tenía en investigación contra su hermana”

En una entrevista con Exitosa, el líder de Frente Esperanza, Fernando Olivera, hizo un llamado a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, e indicó que lo que debe hacer es retornar a la fiscal Bersabeth Revilla al lugar que tenía en la investigación de su hermana para “fortalecer la acción que el Perú necesita“.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro: Edición Especial’, el mensaje que le envió el excongresista a Benavides, sostuvo que “para dar garantías de su transparencia y rectitud” la fiscal Revilla debe regresar a la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, que habría participado en una presunta organización criminal que recibió sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico y extorsión.

“Permíteme un mensaje a la Fiscal de la Nación, para dar garantías de su transparencia y rectitud, porque hasta le han presentado una acusación constitucional, y quieren deslegitimarla diciendo que fueron parte de una conspiración con la prensa, con la derecho, con los grupos de poder“, expresó.

“Mire Fiscal de la Nación, sus padres son conocidos, Rafael Benavides un dirigente de Huancavelica que no sé si llegó a ser diputado, su madre igual que llegó a ser parlamentaria, son de una familia respetada, lo que debe hacer es que retorne a la fiscal Bersabeth Revilla al lugar que tenía en la investigación que involucra a su hermana, porque uno no solamente no debe ser sino parecer, tiene la oportunidad de hacerlo“, añadió Olivera.

Además, dijo respaldar a los fiscales involucrados en dicha investigación debido a las amenazas de “gente peligrosa“.

“Si usted está asumiendo con valentía, con firmeza, y hay que respaldar a los fiscales que están llevando las investigaciones frente amenazas, porque esta gente es peligrosa, pero hay que tomar decisiones, por eso me dirijo a la fiscal Benavides“, puntualizó.

