Fernando del Rincón respondió a Cerrón tras afirmar que no pidió entrevista a CNN

El periodista mexicano de CNN en español, Fernando del Rincón, respondió al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien negó haber llamado a la cadena internacional para que le concedan una entrevista.





MIRA: Avelino Guillén: Presentarían moción de censura contra ministro del Interior si no responde interpelación

“Si quiere le paso el audio de Frank Zegarra… ¿quiere?”, respondió Del Rincón a Cerrón Rojas, quien horas antes desmintió al conductor mexicano afirmando que nunca se comunicó con CNN.





Si quiere le paso el audio de Frank Zegarra …quiere?!?!?? https://t.co/Tg7vwenIyk — Fernando Del Rincon (@soyfdelrincon) January 27, 2022

Como se recuerda, Fernando del Rincón reveló en su programa Conclusiones que el sentenciado exgobernador regional de Junín se había comunicado con su producción para que le habiliten una entrevista.

“Señor (Vladimir) Cerrón, usted va a tener su espacio en este programa con todo gusto. Soy el más interesado en que me acompañe. No estaré el resto de la semana. Jueves y viernes no voy a estar al aire. Me tomo estos dos días para recuperarme del ajetreo y el viaje, pero la semana que entra, señor Cerrón, ya que usted quiere estar en el programa, le tomo la palabra”, dijo.

La respuesta de Cerrón

Horas antes, el fundador de Perú Libre negó haberse contactado con Fernando del Rincón, periodista de CNN en español, para pactar una entrevista, tal y como lo anunció el hombre de prensa durante la emisión de su último programa.

“Niego haber contactado con CNN para solicitar entrevista con el periodista Rincón. Existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos”, señaló Vladimir Cerrón en su cuenta de Twitter.

MIRA: Minem sobre bloqueo de corredor minero: “Quieren una próxima reunión, pero autoridades no pueden asistir por COVID-19″

MÁS EN EXITOSA