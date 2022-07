Fernando Cillóniz: “Hay urea en el país, nunca hubo escasez, es increíble como se ha hecho este mito”

El experto en temas agrícolas, Fernando Cillóniz, en entrevista con Exitosa, aseguró que en el país hay urea (fertilizante nitrogenado) y sugirió que el Gobierno “no compre” sino subsidie a los “pequeños productores muy pobres” para que adquieran con los bonos los fertilizantes y el Estado le pague al proveedor.

“El Gobierno que no se meta a comprar y, más bien, que subsidie directamente a los pequeños productores, ese sería mi consejo. Hay urea en el país, nunca hubo escasez, es increíble como se ha hecho este mito. Urea muy cara, eso sí, no quiero distorsionar la realidad”, precisó el experto.

Además, criticó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) pretenda comprar fertilizantes “cuando no sabe hacerlo”.

También te puede interesar: Ministro Alencastre anuncia que propondrán ampliar por 720 días emergencia del agro en el país

De igual manera, dijo que no se debe confundir la crisis de fertilizantes con la escasez de este producto.

“Fertilizantes hay, los pequeños productores han fertilizado, lo que hay es fertilizantes caros, pero es exactamente lo mismo que está pasando con el petróleo y la gasolina”, señaló Cillóniz, quién además reveló que “ya cayó el precio de la urea de 900 dólares a 600 dólares”.

También, se pronunció respecto al anuncio del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, sobre la ampliación del estado de emergencia de la actividad agropecuaria a nivel nacional por 720 días calendario, y cuestionó que se tenga que declarar en emergencia “para hacer lo que el Estado tiene que hacer”.

“Las declaratorias de emergencia son papeles, yo no sé porqué hay que declarar en emergencia un sector cuando lo que requiere es agua, caminos, tecnología, etc. ¿Por qué hay que declarar en emergencia para hacer lo que el Estado tiene que hacer? Eso es lo que nunca he entendido”, manifestó.

En ese sentido, dijo que lo que los pequeños productores requieren es tener agua todo el año.

“La gente pobre en el Perú no tiene acceso al agua y esa es la gran diferencia entre la agricultura empresarial exitosa y la agricultura familiar precaria. Entonces, yo no entiendo porqué tienen que demorar tanto desde el Estado en resolver el problema de los pequeños productores, que no es falta de urea, es falta de agua”, expresó el experto agrícola.

Según Fernando Cillóniz, los agricultores se están “defendiendo” del alza de los costos de fertilizantes y petróleo gracias al aumento de precios de sus cultivos.

“Los que están muy mal en el Perú son los millones de peruanos jóvenes, la mayoría desempleados, cuyas empresas han cerrado por la crisis económica. Ellos si la están pasando mal y por eso hay hambre en el Perú. No tanto en el campo, más sí en las ciudades“, añadió.

Otras noticias en Exitosa