Fernando Cillóniz: “A mí me duele que hayan estafado a los pequeños productores con el anuncio de la Segunda Reforma Agraria”

En entrevista con Exitosa, el experto en temas de agropecuarios, Fernando Cillóniz, criticó este lunes al Gobierno por no mostrar avances de la Segunda Reforma Agraria, a pesar de que esta fue una política lanzada el 3 de octubre del año pasado. Este programa consiste en la promoción de la competitividad de los 2.2 millones de pequeños productores de la agricultura familiar a través de la tecnología, el asesoramiento técnico y las vías de comunicación.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, Cillóniz lamentó que el Poder Ejecutivo pretenda atribuir la crisis que atraviesa el sector, específicamente la agricultura familiar, desde hace muchos años, a la guerra en Ucrania, que ha originado el incremento del precio de los fertilizantes.

“Se está distorsionando la realidad y pretendiendo atribuir a Rusia y Ucrania los problemas de todos los peruanos. Es típico de un mal gobernante. Entonces, en el fondo, la crítica tiene que ser del anuncio de la Segunda Reforma Agraria, que es una estafa completa y no han hecho nada lo que han dicho que iban a hacer, como son reservorios, caminos, industrialización y todo lo demás“, declaró en nuestro medio.

“Se agarran del tema de los fertilizantes, le echan la culpa a Rusia y Ucrania y el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Están trepándose a la guerra en Ucrania para ocultar su incapacidad […]. A mí me duele que hayan estafado a los pequeños productores con el anuncio de la Segunda Reforma Agraria“, agregó.

En el caso de la agricultura empresarial o también llamada agroexportación, Cillóniz refirió que “está razonablemente bien” e incluso, ha incrementado su actividad este año, a pesar del conflicto bélico y de la pandemia. “Este año ha arrancado bien, tenemos agua. No hay mayor problema”, anotó.

Para el especialista, la crisis alimentaria es producto de la crisis económica, que deriva en la falta de empleo y en una situación dramática en las ollas comunes y comedores populares. Si bien es cierto existen factores externos que influyen negativamente en la economía , dejó en claro que la incapacidad y el pésimo manejo de la economía del actual Gobierno la ha agravado aún más.

En otro momento, Cillóniz se refirió al flamante ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, quien se desempeña como parlamentario andino para el periodo 2021-2026 tras postular por el partido político Perú Libre.

“He hablado con muchas personas de conocen de agricultura y ninguna lo conoce. Es desconocido. Eso nos ha generado una decepción. Los anteriores eran igualmente malos”, puntualizó en Exitosa.

Sociedad Agrícola de Arequipa

A su turno, el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Daniel Lozada Herrera, cuestionó la designación de Javier Arce como nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y consideró que sería una cuota de Perú Libre (PL).

“Necesitamos de técnicos que sepan del sector, que estén comprometidos con nuestro sector agrario y agropecuario, y finalmente el señor Javier Arce no tiene los estudios, no tiene la formación académica, no tiene la experiencia ni el trabajo en el sector, pareciera que es un elemento de Perú Libre y que lo ha puesto el partido como una cuota de poder“, precisó.

La preocupación del jefe de dicha sociedad ocurre luego de estimar que entre los meses de agosto y setiembre del presente año estallaría la crisis alimentaria en el país.

“Como agricultores, transparentes y sanos, queremos llamar la atención del gobierno para actuar de una vez”, enfatizó Lozada Herrera.

