Fernández: “Para el Frente Amplio no hay presos políticos en el Perú”

Ante las declaraciones del virtual congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, sobre la existencia de presos políticos en el Perú, líder de esta agrupación, Marco Arana, señaló que rechazan estas afirmaciones.

“En eso nosotros hemos sido muy claros, en que no haya amnistía para Abimael Guzmán, y no haya indulto para el señor Alberto Fujimori. Y eso aplica para Antauro Humala, comprometido en la muerte de cuatro policías, cuya condena termina el 2024, y es más, él dijo que no quería acogerse al indulto, porque él se sentía inocente, entonces si ahora sus colegas lo quieren indultar, primero que se pongan de acuerdo”, precisó