Fernández critica a Morán y cuestiona su trabajo

El virtual congresista electo por el Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, cuestionó el anuncio del ministro del Interior, Carlos Morán, de retirar la seguridad policial personal a los congresistas. Asegura que medida no resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, ya que no se estaría liberando a estos efectivos para que integren un plan estratégico contra la delincuencia.

“El ministro Morán hasta ahora no tiene éxito, en nada de lo que sea combatir la inseguridad y no es golpeando un sector, quitándole la seguridad al Congreso, como diciendo no tenemos (efectivos) porque el Congreso tiene, que cree que puede resolver el problema (de la inseguridad) quitándole la seguridad a 130 congresistas que a lo máximo son 300 o 400 efectivos”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar para ‘Hablemos claro’ de la plataforma radiotelevisiva y digital de Exitosa.

El último fin de semana, el titular del Interior detalló que el Poder Ejecutivo emitirá un decreto supremo oficializando esta medida en la que los casi 400 policías que cumplían esta función serán reorientados a labores de seguridad ciudadana, refiriendo que solo los altos funcionarios del Gobierno, los titulares de los poderes del Estado y el presidente del Parlamento contarán con seguridad personal.