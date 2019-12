Feminicidios cobran dos vidas en Chanchamayo y San Martín

En la madrugada dos mujeres perdieron la vida a consecuencia de la violencia machista en los departamentos de Junín y San Martín. Familiares de la primera víctima, que murió baleada en una feria navideña, revelaron que intentó denunciar a su agresor, pero “no le hacían caso” en la Policía Nacional.

Catty Gisella Ríos Alfaro de Ramos, de 40 años, fue atacada por su asesino cuando dormía en el interior de su puesto de ventas de la feria ubicada en la avenida José de Aguirrezabal, en La Merced, Chanchamayo. Ocurrió a las 3:50 a.m. de ayer. Los deudos sindicaron como responsable a su pareja y padre de sus cuatro hijos, Edward Ramos Chuquimantari (45).

Precisamente, testigos señalan que vieron al sujeto acercarse al puesto 76-B para acabar con la vida de la comerciante. Fuentes policiales revelan que disparó tres veces contra Catty, salió de la carpa amenazando a las personas que se encontraban en los alrededores y luego huyó a bordo de una moto azul.

La madre de la víctima dijo que su hija intentó denunciar a su conviviente por violencia física, sin embargo, en la comisaría de La Merced no le hicieron caso. “Me dijo: Mamá, mi esposo amenaza con matarme. He ido a la Policía Nacional y no me hacen caso. Me dijeron eres una ociosa, no has cocinado, por eso tu marido te ha pegado”, manifestó.

Caso San Martín

María Alvarado Cruz (45), la comerciante que fue rociada con kerosene y quemada por su pareja mientras dormía, pereció ayer en el hospital de EsSalud de Tarapoto, en San Martín. Dejó de existir pasadas las 7:41 a.m., a causa de un paro cardiorrespiratorio; el cuarto que le sobrevino luego del ataque que sufrió.

La directora de la Red Asistencial EsSalud Tarapoto, Guadalupe Mamani, informó que la mujer tenía quemaduras en el 90% del cuerpo y permanecía internada, entubada y con muerte cerebral, en el área de Trauma Shock. “El equipo médico la estabilizó en un primer momento y se la atendió en Cuidados Intensivos. Era imposible trasladarla a Lima”, señaló.

Hacia las 2 a.m. del 26 de diciembre, Leoncio Daza Tejeda (49), pareja de María Alvarado, aprovechó que ella descansaba en su cama para rociarle combustible y prenderle fuego. Terminó envuelta en llamas. El agresor –un exdocente inhabilitado– fue detenido el jueves, cuando se acercó al nosocomio a ver a su conviviente.

El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de feminicidio y lesiones graves. “Duele mucho que hasta el final, por temor, María justificó al agresor. Primero señaló que fue un accidente, luego que no recordaba. Esperamos una hábil y diligente actuación de la Fiscalía para darle la pena máxima”, declaró la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.