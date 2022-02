¡Feliz aniversario! Radio Exitosa cumple hoy 11 años integrando a todo el Perú

¡Estamos de aniversario! Un día como hoy, hace once años, radio Exitosa llegaba a Lima, la capital del Perú. No pasó mucho tiempo para que se consolidara como uno de los medios informativos más importantes del país. Tras casi dos años de pandemia, seguimos en nuestro compromiso con la población: dar voz a los que no tienen voz.





El sueño de Higinio Capuñay de tener una emisora al servicio de los ‘menos escuchados’ se inició en el 2006 con el nacimiento de ‘La Exitosa’ en Chiclayo (Lambayeque). Con el paso de los años, la radio se consolidó en el norte y sur del país bajo el compromiso de atender las demandas de los oyentes.





De Chiclayo se dio el salto a Arequipa, luego, en 2011, la señal llegaría a Lima para ser la voz de millones de ciudadanos que migraron a la capital en busca de un mejor porvenir para sus familias.

Desde hace once años, Exitosa ha sido testigo de grandes cambios en la historia política, social y económica del país, así como también de los momentos más críticos para la democracia, cuando se produjeron multitudinarias marchas a nivel nacional tras la vacancia de Martín Vizcarra y la posterior asunción de Manuel Merino en noviembre de 2020.

Sin duda la pandemia del COVID-19 nos convirtió en la voz de millones de ciudadanos, que pedían ayuda a sus autoridades ante la escasez de oxígeno medicinal y la saturación del sistema sanitario.

El equipo de Exitosa recorre a diario cada punto de la capital para conocer las necesidades y carencias de la población. Es así como impulsamos ‘Salva una Olla’, una campaña social que brinda víveres a ollas comunes que alimentan a miles de familias.

La iniciativa, que se replica en varias regiones donde Exitosa tiene filiales, ha beneficiado a más de 100 mil personas tras la entrega de al menos 200 toneladas de alimentos, según el balance de Esther Capuñay, gerenta general de Corporación Universal.

◼ Exitosa y su equipo

Consolidarse como una de las multiplataformas informativas más importantes no se habría logrado gracias a la labor de nuestros conductores, corresponsales y reporteros.

Exitosa cuenta con 70 filiales en costa, sierra y selva con el objetivo de que todo el Perú esté informado sobre lo que ocurre en cada rincón de la patria.

Estamos y estaremos al servicio de nuestra gente, de los olvidados, silenciados, humildes y más vulnerables. Desde hace once años, somos una radio que escucha y busca la verdad, además de darle ‘voz a los que no tienen voz’, el legado de don Higinio Capuñay que hoy su familia mantiene sólidamente.

