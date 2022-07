Félix Chero tras denuncia de secuestro a periodistas: Se debe investigar y sancionar estos actos reprochables

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció tras la denuncia de secuestro de los periodistas de Cuarto Poder en el distrito de Chadín, provincia de Chota (Cajamarca), y afirmó que este hecho se debe investigar y sancionar.

“He señalado que se tiene que investigar y sancionar estos actos que son reprochables desde todo punto de vista y se encuentra en investigación“, expresó.

Sin embargo, consideró que no deberían desaparecer las rondas campesinas y destacó que estas “han contribuido a la pacificación nacional”.

“No, de ninguna manera. Un hecho aislado no puede desnaturalizar la esencia y el rol histórico de las rondas. Las rondas en nuestro país han contribuido a la pacificación nacional”, precisó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

De igual manera, aseguró que desde su sector están trabajando para promover leyes que permitan regular la actuación de estas rondas.

Por otro lado, el jefe del MINJUSDH se refirió a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre este caso.

“El premier ha dado una declaración desde su particular punto de vista. No consideramos, particularmente, que el premier tenga una intención de cuestionar o generar una confrontación con los medios de comunicación. No creo que sea la intención esa”, afirmó.

En ese sentido, el ministro Chero manifestó que desde el Poder Ejecutivo hay un pleno respeto por la libertad de expresión y la libertad de prensa.

