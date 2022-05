Félix Chero sobre declaraciones de Zamir Villaverde: “No pacto con delincuentes”

Este jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, respondió a las interrogantes de la prensa sobre las declaraciones del empresario Zamir Villaverde, quien aseguró que el funcionario envió un emisario al penal Ancón I, donde cumple prisión preventiva, para evitar que vincule al presidente de la República, Pedro Castillo, y a ministros de Estado en presuntos actos de corrupción.

El ministro Chero negó haber tratado de comunicarse con Villaverde e indicó que no ha tenido ninguna reunión con él, ni fuera, ni dentro del centro penitenciario. En esa línea, consideró que los medios de comunicación y personajes políticos al emitir una opinión o al informar al respecto deben de acudir a fuentes confiables.

“Yo he señalado de manera muy enfática que no he tenido ninguna reunión con el señor Villaverde. No he mandado a ningún emisario, no he tenido ninguna comunicación con ese propósito y basta de ir a fuentes que no son formales, o creíbles. Yo jamás me he reunido en Chiclayo, ni he almorzado con nadie. Eso debe corregirse porque pone en tela de juicio nuestro honor, nuestra dignidad. Nosotros somos seres humanos, que tenemos sentimientos y también tenemos familia”, declaró el funcionario Chero.

Asimismo, aseguró que como ministro de Justicia “no pacta, ni negocia con delincuentes”, además que realiza sus labores de manera legal.

“Yo no he tenido una sola comunicación, ni he mandado emisarios, porque el ministro de Justicia y Derechos Humanos no pacta, ni negocia con delincuentes. Yo ejerzo mi función constitucional y legal, y lo voy a seguir haciendo”, indicó.

En otro momento, señaló que los titulares de las diferentes carteras ministeriales están enfocados en trabajar a favor de la población, de acuerdo a lo que demanda cada sector. Además, que el mandatario Castillo no ha informado a los funcionarios que realizará un cambio de Gabinete Ministerial.

“El presidente de la República no nos ha manifestado el deseo de hacer un cambio de Gabinete, ni comunicarse con ningún candidato a ser ministro u ocupar la cartera. Eso lo descarto. Estamos abocados cada quien al trabajo de nuestros sectores”, sostuvo.

