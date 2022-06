Felix Chero sobre audios de Maricarmen Alva: “No olvidemos que siempre ha habido una intención de vacar al presidente”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felix Chero, opinó sobre los nuevos audios filtrados en donde una vez más la presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alva, es protagonista.

También te puede interesar: Comisión de Ética declara procedente denuncia contra Patricia Chirinos por ofensas contra Chávez

Para el funcionario, lo escuchado en la grabación es una continuación del intento de destituir al presidente Pedro Castillo de su cargo, además de que lo llamó “lamentable” y sostuvo que su “plan sistemático” tiene que ser analizado legalmente.

“No olvidemos que siempre ha habido una intención de vacar al presidente. Ahora se pone de manifiesto este plan sistemático, que es lamentable porque viene de la presidenta de uno de los poderes más importantes, y consideramos que tiene que ser investigado”, expresó el titular del Minjusdh a la prensa.

Asimismo, Chero dijo que la situación en la que está involucrada la presidenta del parlamento solo perjudica al país y su democracia, igualmente de es algo que viene dándose con regularidad por diferentes personalidades políticas, refiriéndose al intento de dejar libre el puesto de mandatario del país.

“Lamentablemente este tipo de actitudes, entendemos que debemos comportarnos en un sistema democrático. Lamentablemente este tipo de comportamientos no le hacen bien al país, no le hacen bien a la democracia y a lo único que demuestra que es su plan sistemático no solo para desestabilizar al Gobierno, sino también para intentar vacarlo, como es ya también un acto recurrente en los diferentes anuncios que se hacen”, manifestó el funcionario.

Finalmente, el titular de la cartera le pidió a Alva no “insultar la inteligencia ni el sentido común” de los ciudadanos al sostener que no hay una intensión poderosa ni una actitud negativa en contra del Ejecutivo por su parte.

“No es solo un audio, son dos, y aún cuando se pretende negar el contexto en el que se han vertido estas declaraciones, consideramos que no se puede insultar la inteligencia ni el sentido común de qué se pretende detrás de estas declaraciones”, declaró Chero.

A la par de las declaraciones del ministro de Defensa, se emitieron otros comentarios con respecto a la filtración del segundo audio de Maricarmen Alva, como la que sostuvo la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, quien señaló que el audio evidencia que la presidenta del Congreso “aspira a toda costa a ser la presidenta de la República”.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa (Mindef) emitió un comunicado acusando que “se trata de mancillar el honor” de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), al mencionar que la organización militar del Estado respaldaría la vacancia presidencial.

La bancada del partido Cambio Democrático también se manifestó al respecto, exigiendo la renuncia de Alva Prieto a la presidencia del Congreso de la República.

Más noticias en Exitosa: