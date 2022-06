Félix Chero cuestiona al presidente de Comisión de Fiscalización por adelantar opinión en investigación de Pedro Castillo

En entrevista con Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, acusó al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, por adelantar una opinión previo a realizarse la toma de declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, sobre el caso Sarratea, en Palacio de Gobierno, que finalmente no se dio.

Durante el diálogo con Nicolás Lucar, en el programa ‘Hablemos Claro’, el funcionario expresó su desacuerdo con el juicio previo que emitiera Ventura, en donde indicaba tener suficientes elementos de convicción para demostrar cual era la participación del jefe de Estado en los presuntos actos inconstitucionales.

“Insisto, desde mi particular punto de vista como hombre de derecho, que yo no puedo someterme a un tribunal que ya prejuzgó. Es más, la norma establece que alguien que adelanta opinión debe apartarse del conocimiento de cualquier proceso, sea administrativo o sea judicial. Eso es implícito y es consustancial a un debido proceso”, dijo el titular de la cartera de Justicia.

“Lamentablemente se han venido vertiendo opiniones de que el presidente está involucrado en actos de corrupción, que ha participado, incluso, al extremo de una organización criminal, sin que se haya mostrado una evidencia material que esto sea así. El presidente de la comisión, un día antes de la declaración, sale a decir que tiene todos los medios (para declararlo responsable a Castillo)”, añadió.

Con respecto a la decisión del mandatario, aconsejado por su abogado, Benji Espinoza, de no recibir al grupo de trabajo congresal, Chero alega que es parte de una estrategia de defensa pensada en conjunto con el jurista.

“Esta decisión del presidente de la República no la adoptan los ministros, no la adopta el ministro de Justicia, que es el asesor en temas normativos institucionales, la adopta el presidente de la República con su defensa particular. Toda defensa particular establece su estrategia de defensa”, sostuvo el miembro del gabinete Torres.

“El presidente de la República tiene la prerrogativa constitucional de defenderse, no solo en un fuero político, también en uno judicial, y quien determina esa estrategia es su abogado defensor”, agregó.

