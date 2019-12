Federación Peruana de Fútbol: Agustín Lozano le responde a Oblitas

Este 2020 la Liga 1 tendrá 20 equipos, hecho que mereció la crítica de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, quien señaló: “Esa cantidad de clubes es una barbaridad”.

Estas declaraciones merecieron la respuesta de Agustín Lozano, titular del máximo ente del balompié peruano. “Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo. Yo cuando quise cortar los cuatro ascensos, los clubes de la Segunda División protestaron con todo derecho. Las cosas se dicen en su momento”, indicó el presidente de la FPF.

Luego, Lozano añadió: “En el 2020 descenderán 4 equipos y solo ascenderán 2 para que el año 2021 volvamos a tener 18 clubes en Primera División y en el 2022 esperamos tener 16 equipos en la Liga 1. La decisión final será de los asambleístas”.

Sobre si fue una improvisación el VAR en la final de la Liga 1, Lozano señaló: “La FPF venía gestionando y recibiendo asesoría desde agosto por parte de la Conmebol porque la Copa América y las Eliminatorias se van a jugar con VAR y Perú tiene que saber jugar con este sistema. Además, tenemos la cantidad suficiente de árbitros capacitados para utilizar el Video arbitraje. Si tuvo que venir un árbitro extranjero fue porque los nuestros renunciaron a dirigir en Matute por las amenazas que recibieron”.

Las cuentas están en azul

Lozano también se refirió al estado financiero de la FPF. “Yo recibí una Federación con más de 60 millones de pérdida en el patrimonio y más de 40 millones de deuda por pagar. Al término de nuestra gestión en el 2019 estamos entregando aproximadamente 30 millones de utilidades y con una recuperación de 28 millones de nuestro patrimonio”, afirmó Lozano.