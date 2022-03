Fe de Cristiano

Con un increíble triplete del delantero portugués Cristiano Ronaldo, en lo que fue un verdadero show de ‘CR7’, Manchester United superó ayer por 3-2 a Tottenham Hotspur por la vigésima novena jornada de la Premier League inglesa.

La gran y soberbia actuación del ‘Comandante’ inició en el minuto 12, con un golazo de larga distancia. Cristiano remató con potencia y venció la resistencia del guardameta francés Hugo Lloris. Sin embargo, a los 35 minutos Harry Kane marcó la igualdad, silenciando el estadio Old Trafford.

Aún así, tres minutos más tarde, Cristiano Ronaldo demostró estar dispuesto a dejar en claro que él mandaba en la cancha. El portugués volvió a marcar otro golazo, con un remate a placer en el área de los ‘Spurs’, con lo que terminaron los primeros 45 minutos con la ventaja de United. Para la segunda mitad, una jugada desafortunada del defensor de los locales Harry Maguire decretó la igualdad para los ‘Spurs’. Con ello, el partido se puso de ida y vuelta y cobró ribetes de ansiedad y angustia para ambos equipos.

Y es que los dirigidos por el DT Antonio Conte querían dar el golpe en su visita al ‘Teatro de los Sueños’. Y fueron con todo para ello. Sin embargo, a falta de 8 minutos para culminar el compromiso, un centro por izquierda de Alex Telles fue capitalizado, una vez más, por el formidable Cristiano Ronaldo. El ‘luso’ no tuvo problemas para derrotar por tercera vez la resistencia del arquero francés.

Con este resultado, Manchester United sumó 50 puntos y se metió en zona de Champions League, mientras que los ‘Spurs’ cayeron al sétimo puesto, con 45 unidades

