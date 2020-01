Farfán sobre Yahaira: “Tenemos una relación linda”

La fiesta para celebrar el avant premier de la película La Foquita. El 10 de la calle ofreció la ocasión propicia para que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia exhiban su nueva relación.

El programa ‘Mujeres el Mando’ difundió imágenes de la salsera y el futbolista que no dejan dudas de que la pareja ha decidido no ocultarse más. Y aunque aún no confirman que han regresado sus declaraciones lo dicen todo: “Tenemos una relación súper linda y bueno, sigamos en eso. Eso va a depender de muchas cosas”, comentó Farfán. Yahaira fue más explícita: “Estamos aquí las personas que lo quieren, estoy yo, su hija, su mamá, las personas que lo amamos y eso es importante”, dijo la salsera al explicar la razón de su presencia en el estreno de la película sobre la vida del seleccionado.