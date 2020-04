Farfán se pronunció luego de que lo criticaran por comentario sobre reducción de sueldo

El delantero de la selección peruana y el Lokomotiv de Moscú de Rusia, Jefferson Farfán fue blanco de sendas críticas en estos últimos, debido a un desatinado comentario que hizo, luego de que se confirmara que su club, había tomado la decisión de reducir el sueldo de todos los jugadores a causa de crisis del coronavirus.

Recientemente, la ‘Foquita’ utilizó sus redes sociales para pronunciarse y explicar qué quiso decir con su comentario. Además, el futbolista de 35 años indicó que en estos momentos tan complicados que atraviesa el planeta, es cuando más solidaridad se debe mostrar.

“Entre las tantas bromas que nos hicimos salió que yo no estaba de acuerdo con la reducción de salario que acordamos todos los jugadores con mi club. Quiero aclarar que era parte de una broma y que estoy de acuerdo con el pacto al que hemos llegado todos mis compañeros con el Lokomotiv. En las épocas difíciles es cuando más debe resaltar nuestra solidaridad y comprensión con los demás, y por ello apoyo a mi club más que nunca”, sentenció Farfán a través de su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, hace algunos días, el delantero peruano mencionó cuando se enteró de la noticia de la reducción de sueldo: “Que jueguen con todo menos con mi ‘candela’ (dinero). Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada… lo rompí. Me han querido ca…”, dijo Farfán ante las risas de Guizasola.