Farfán da respaldo total a Alianza Lima para este año

Aunque Alianza Lima no tuvo un debut auspicioso en el Torneo Apertura al perder ante Alianza Universidad por 3-2 en Matute, uno de los espectadores de ese partido fue Jefferson Farfán, quien celebró con mucha euforia, los goles del equipo de sus amores.

El atacante del Lokomotiv, no dudo en elogiar el juego del cuadro blanquiazul, que es dirigido por Pablo Bengoechea. “Este Alianza me encanta. Y aparte el técnico que tiene. A mí me gusta demasiado el juego del profesor Pablo Bengoechea. Me encanta lo que hace, me apasiona su estilo”, declaró en entrevista con Movistar Deportes.

La ‘Foquita’ prefiere que Alianza gane jugando al estilo de Bengoechea. “Si gana que me importa si hacen una huacha y pierden dos a cero”, agregó.

En otro momento, Farfán destacó a Oslimg Mora y Jean Deza“He jugado con Mora con el sparring en la selección. Es muy buen jugador, juega por fuera y por derecha. Deza un excelente futbolistas esperamos que sea su año. Tiene todas las condiciones y cualidades, lo conozco y me encanta su juego”, subrayó.

Como se recuerda el viernes pasado Jefferson Farfán estuvo en un palco del estadio de Matute. El delantero recibió una tremenda ovación de los asistentes. Asimismo, Pablo Bengoechea se sumó a la algarabía por la presencia de la ‘Foquita’ y se animó a corear su nombre. El estratega uruguayo pidió el micrófono a Eduardo ‘Lalo’ Archimbaud, presentador de Alianza, y expresó lo siguiente: “Olé, olé, olé, olé, Jeffry, Jeffry”.

Trabajaron en Matute

Alianza Lima continuó sus entrenamientos con miras al partido ante Carlos A. Mannucci, a jugarse este domingo en Trujillo. Los trabajos se desarrollaron en horas de la tarde en la cancha principal del estadio de Matute y hoy estarán en el club Esther Grande de Bentín.