Faraón Love Shady revienta YouTube con ‘tiradera’ para Residente

Es el rey del YouTube y los números lo respaldan. El trapero peruano Faraón Love Shady, volvió a demostrar por qué es el artista nacional con mayor repercusión en el mundo de la música urbana, esta vez con un tema dedicado al rapero puertorriqueño Residente, el cual superó los 1.7 millones de vistas en menos de 24 horas.

La ‘tiradera’, titulada ‘RIP [R] esentido’, fue subida a YouTube la tarde del martes y de inmediato se viralizó. Pese a que el video se grabó en una sola locación, al aire libre, luz del día y con el fon- do del Misti y la campiña arequi- peña, lo que realmente llamó la atención fue la letra cargada de ‘barras’ contra el exvocalista de Calle 13.

“Se vale too en este sándwich de salchicha, no lo eres too, te vendes por unas fichas, criticas al hot-dog, acá lo bajamos con chicha”, inicia el tema de Faraón, en clara alusión a la polémica entre Residente y el reguetonero colombiano J-Balvin, al que el boricua calificó de hacer música barata (como un hot-dog) mientras la suya era gourmet.

En otras líneas, Faraón arremete contra Residente acusándolo de “comunista”, “racista” y “falso”. “Defiendes a los pobres, pero vives como rico”, le increpa. Esto generó una serie de reacciones, en su mayoría positivas, y apoyo de la comunidad de YouTube y críticos de la música urbana.

Youtubers como el ‘Coreano Loco’ y el peruano ‘Andynsane’ resaltaron “la seriedad” en la letra de Faraón, popular por ser un ‘meme’ y no tomarse en serio su música. Ahora sólo queda esperar la respuesta de Residente. ¿Será el inicio de una guerra lirical entre el boricua y el arequipeño?