Familias enteras se movilizarán hoy en contra de la banca e intereses usureros

Las protestas contra la banca y su accionar usurero en perjuicio de miles de familias en el Perú tendrán hoy otro día crucial, con la gran movilización convocada por la Asociación de Deudores Financieros del Perú (Adef) que tendrá lugar en la Plaza San Martín y en donde se espera a cientos de ciudadanos que exigen real solución a sus demandas en medio de la pandemia.



Según dijo el vocero de la Adef, Tino Santander, han asegurado su presencia decenas de colectivos y organizaciones sociales para dejar en claro que los deudores peruanos no aceptan la ley aprobada recientemente en el Parlamento sobre el congelamiento de deudas, y piden además que se debata la ley contra la usura bancaria para que bajen los intereses abusivos.

El Dato: El dirigente comentó que tras la reunión del viernes entre representantes de la Adef y la ministra de Economía, “recién determinaremos las acciones a tomar luego a nivel nacional Para eso acudirá el doctor Casanova”.

“No aceptamos ese mamotreto. No estamos de acuerdo con esa ley que está a favor de los bancos y que aprobó el Congreso. Un Congreso que se ha vendido a la banca”, aseguró Santander.

El vocero de la Adef dijo que “todo el Parlamento se ha dejado conducir por una congresista de Fuerza Popular, que es representante de los bancos. Su bancada recibió tres millones y medio de dólares, según confesión del propio Dionisio Romero. Por eso defienden con tanto ardor a la banca genocida y terrorista”.

Reunión con Alva

En otro momento, Santander adelantó que este viernes habrá una reunión entre un grupo de dirigentes de la Adef con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, en donde se plantearán los desacuerdos con la reciente ley de congelamiento bancario.

“Por Lima asistirá el doctor Fernando Casanova. Él y los demás dirigentes conversarán con la ministra. Pero insistimos en que no habrá acuerdo alguno si no se opta por la compra de la deuda de todos los peruanos, al mismo bajo interés con que el BCR le presta dinero a los propios bancos. No hay nada que acordar si esto no sucede”, refirió.

Denuncia al sistema financiero

“He denunciado penalmente a la señora Heysen, titular de la SBS, y he hecho otra denuncia contra todo el sistema financiero por daños sicológicos y violencia contra millones de familias peruanas. Eso se está discutiendo para abrir una investigación en la fiscalía superior. También he presentado una denuncia en Indecopi contra abuso y prepotencia contra la banca”, sentenció Santander.