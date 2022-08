Trujillo: cruzada solidaria para padre de familia que teme perder su pierna

La señora Rosmery, una madre de familia pide ayuda a las autoridades, instituciones privadas y a personas de buen corazón, puedan brindarle apoyo económico para completar la deuda de la clínica San Pablo y el tratamiento para la recuperación de su accidente.

Según relata familiares, el pasado 29 de julio, mientras el señor Alain Gutiérrez Contreras, de 25 años de edad, se disponía a recoger a su compañero de labores a bordo de una motocicleta, a la altura de Makro, distrito de La Esperanza, fue aparatosamente impactado por un vehículo particular que lo dejó inconsciente en el acto.

Inmediatamente, fue trasladado a la clínica San Pablo, lugar donde fue atendido gracias al seguro que contaba la unidad móvil (Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito) SOAT; sin embargo, la preocupación de los familiares del joven padre es que el sábado ocho de agosto fueron alertados por el personal de salud de dicha clínica quienes les indicaba que ya había vencido el plazo de SOAT.

Es por ello, que actualmente sienten una gran preocupación, pues la deuda de los cinco días restantes asciende a más de cuatro mil soles, monto que no puede ser pagado por su esposa, que labora como ama de casa y que está a cargo de su pequeña hija de cuatro años de edad.

“Mi esposo era el único sustento de mi familia, él cuando ingresó a trabajar de agente de seguridad ciudadana en la Municipalidad del Centro Poblado” El Trópico” siempre me decía que en la unidad móvil donde fue accidentado estaba fallando los frenos, es por eso que esa tarde mi esposo lo estaba llevando al taller junto con su amigo, pero ya sabe lo que pasó, mi hija me pregunta por su papá y yo no sé qué decirle”, mencionó la señora Rosmery, entre lágrimas.

