Familiar de peruano en Ucrania envía mensaje a Cancillería: “Tengan un poco de corazón y traigan a los peruanos”

“Yo pido directamente a la Cancillería o al presidente que, solamente, por favor, tengan un poquito de corazón y por favor traigan a todos los peruanos que están allá. A través de un vuelo Chárter a Perú o bien a Polonia, pero que salgan. Que mi hermano, su hija y todos salgan en vuelo. Es peligrosísimo para todos”, dijo en Exitosa.

Alvarado Horna aseguró que su hermano, hasta el momento, no ha recibido el apoyo del consulado peruano en Ucrania. Indicó que los funcionarios solo le indicaron que se mantenga en casa.

“Mi hermano está mal. […] El consulado no hace nada. Mi hermano está viendo la forma de hacerlo solo […] Ayer habló con el cónsul, pero no están haciendo nada. Le dijo que esperara en su casa, pero no le dicen nada concreto. Los rusos están avanzando más“, contó.

Cabe precisar que el hermano de Elsa vive a 25 minutos del centro de Kiev, junto a su esposa e hija, ambas de nacionalidad ucraniana. Por ese motivo, ha empezado a ver la manera de salir rumbo a Polonia, a fin de proteger a su familia.

“El cónsul no hace nada. Supuestamente él iba a tener una respuesta para hoy […] que se sigan quedando es más peligroso porque ya han empezado a bombardear Kiev“, detalló.

“La idea es que los saquen en un Chárter hacia Polonia. Él no conoce a otros peruanos en Ucrania. Ahorita es ‘sálvense quien pueda‘, es lo que me dice”, lamentó.

Alvarado Horna resaltó que, según la información que le proporcionó su hermano, las vías de acceso para llegar a Polonia están copadas desde ayer jueves 24, luego que iniciaran las acciones militares.

“Él quiere salir por su cuenta, pero hay mucho tráfico. Desde ayer hay gente que sigue en la carretera. Me dijo que su esposa está yendo a otro lugar, donde vive la suegra, porque ahí tienen sitios para poder refugiarse, camino a Polonia”, dijo.

Perú enviará un avión

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció este viernes que dispuso el envío de un avión de la Fuerza Aérea para repatriar a los peruanos en Ucrania, en medio del avance de las tropas rusas hacia Kiev.

“He dispuesto el envío de un avión del Ministerio de Defensa para evacuar a los peruanos en Ucrania. Desde la Cancillería, se está brindando todo el apoyo a nuestros compatriotas“, escribió.

