Falleció Little Richard, el gran patriarca del rock and roll

El músico estadunidense Little Richard, uno de los pioneros del rock and roll, conocido por canciones universales como ‘Tutti Frutti’ o ‘Long Tall Sally’ y por su electrizante presencia en el escenario, murió el sábado a los 87 años, anunció su hijo a la revista Rolling Stone.

La causa de la muerte de esta leyenda de la música, que movilizó a multitudes desde los años 1950, aún se desconoce, según apuntó la revista. La obra del gran Little Richard fue motivo de ‘iluminación’ para personajes como James Brown, Otis Redding, Mick Jagger, Paul McCartney, David Bowie y Rod Stewart.

Antes de Elvis estuvo Little Richard. Su música emocionó a jóvenes negros y blancos por igual en una época en que partes de Estados Unidos seguía bajo una estricta segregación.

“Siempre he pensado que el rock ‘n’ roll juntó a las razas”, dijo Richard una vez en una entrevista. “Aunque yo era negro, a la gente no le importaba. Eso me hacía sentir bien”, contó.

Little Richard construyó un sonido electrizante con una efervescente mezcla de boogie woogie, rhythm and blues y gospel. En su pico de popularidad en los años 50 y principios de los 60, Richard gritaba, gemía y chillaba éxitos como ‘Tutti Frutti’, ‘Long Tall Sally’, ‘Good Golly, Miss Molly’ y ‘Lucille’, mientras aporreaba el piano como un loco y acompañaba sus letras con sus tradicionales “¡whoooo!”.

En aquella época, muchos artistas blancos, como Pat Boone, hicieron versiones de sus temas, aunque con un tono mucho más “suave” y “seguro” para el público pop.