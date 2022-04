Fallece Anita Martínez, madre del cantante Jean Paul Strauss

Asimismo, la actriz también tuvo la oportunidad de trabajar en el extranjero, siendo Chile uno de los países donde pudo demostrar su talento y en donde radicó por más de dos décadas.

“Fui en 1985 a hacer teatro. Pepe Vilar me llevó para protagonizar una obra. Él era un personaje idolatrado en Chile, creo que por eso me recibieron bien. En 1988 me llamaron para una teleserie, fui otra vez y me quedé 22 años, pero siempre pensé en que tenía que volver a Lima porque es lo mío y la extraño”, expresó la artista en una entrevista a un medio de comunicación.