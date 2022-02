Exviceministro Valdés en contra de propuesta del premier: “El serenazgo no está preparado para usar armas”

En entrevista con Exitosa, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, se mostró en contra de que el personal del Serenazgo Municipal porte armas para combatir la delincuencia, tal como lo propuso ayer el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.





Durante el diálogo con Pedro Paredes, en ‘Hablemos Claro’, el exfuncionario afirmó que los serenos no cuentan con la formación para portar armas, pues su función es más de carácter preventivo y cooperativo a las fuerzas policiales.





“El serenazgo no está preparado para el empleo de armas, su función es preventiva. Sabemos que se creó la fuerza de serenos para sustituir a los policías en la época de terrorismo y para tener labores de vigilancia, y así ha quedado año tras año”, manifestó.

“Los serenos tienen una formación para vigilancia, prevención, apoyo en caso de emergencias, alerta a los ciudadanos y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia. Ese es su rol de apoyo complementario a la fuerza policial, que es la que está autorizada para portar armas”, añadió.

Valdez recordó que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, propuso durante su gestión que los serenos porten armas no letales, como las pistolas de descarga eléctrica y los lanzadores de municiones de goma. Sin embargo, remarcó que estas armas, en la práctica, también pueden ser letales si no se usan adecuadamente.

Bajo esa premisa, el exviceministro consideró que es mejor que el personal del Serenazgo siga cumpliendo su labor preventiva y de vigilancia.

“El (ex)alcalde Castañeda quiso aprobar una norma que permita a los serenos tener armas no letales; sin embargo, la casuística que existe a nivel internacional determina que, en la práctica, las armas no letales sí tienen cierto grado de letalidad, es decir, no existen armas no letales”, aseveró.

◼ Critica plan del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia

De otro lado, Ricardo Valdés rechazó los planes del Ejecutivo para hacerle frente a la delincuencia, entre ellas la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, así como la propuesta de prohibir que dos personas vayan a bordo de una moto lineal.

Sobre esta última medida, dijo que en vez limitar la capacidad de usuarios en una moto se debe obligar a cada vehículo menor a contar con un GPS para identificarlos y dar con el paradero de los delincuentes en casos de robos o asesinatos.

Agregó que las motos, que estén involucradas en delitos, deben ser decomisadas y, posteriormente, entregadas a las fuerzas de seguridad.

“Se requiere una estrategia de vigilancia y control territorial para enfrentar la delincuencia. Toca invertir en tecnología, es preferible obligar que todas las motos tengan GPS y que el Estado se apropie de la moto que se encuentre en un ilícito”, precisó.

“Moto que está en un ilícito pasa a ser propiedad del Estado o se da a las fuerzas de seguridad, o se chatarrea”, puntualizó.

