Exprocurador Daniel Soria afirma que los cuestionamientos en su contra iniciaron tras denunciar al presidente

El ex procurador general del Estado, Daniel Soria, reveló anoche que los cuestionamientos a su nombramiento y su posterior destitución se originaron después de que presentara una denuncia contra el presidente de la república, Pedro Castillo, por supuestamente estar involucrado en las irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata III.





“Si tenemos una línea de tiempo estricta, todos (los cuestionamientos) se inician después de la presentación de la denuncia contra Pedro Castillo. [Previo a eso] solo tuve una reunión con el ministro de Justicia sobre el presupuesto del 2022 en las que tenía que participar. No hemos tenido reuniones sobre otros temas”, declaró a Punto Final.





Soria recordó que las investigaciones contra el presidente fueron suspendidas hasta julio de 2026, debido a que el artículo 117 de la Constitución establece que un mandatario solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso sin fundamentos, y por impedir su funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales.

“Las investigaciones (contra el presidente) fueron suspendidas por una interpretación que se ha hecho del artículo 117 de la Constitución. Nosotros estábamos evaluando presentar una acción de amparo para que sea un juez el que defina si esa interpretación era correcta o no”, acotó.

En ese sentido, el extitular de la Procuraduría detalló que la denuncia presentada contra el jefe de Estado se basa en que la línea de tiempo, de las reuniones de la lobista Karelim López con el mandatario, ameritaba ser investigada.

“La denuncia se presenta por la línea de tiempo por las reuniones de Karelim López con el presidente, más el reportaje televisivo de la casa de Sarratea y por la forma en la que el comité actuó en la concesión del Puente Talara, esos elementos fueron evaluados”, explicó.

Por último, Daniel Soria dijo que, debido a que aún no se nombra al nuevo procurador, los abogados de la institución no pueden participar en las diligencias fiscales para revisar los procesos, como los que se siguen contra el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco.

Es menester recordar que, en diciembre de 2021, Soria Luján denunció ante la Fiscalía de la Nación al mandatario Pedro Castillo por la supuesta comisión de delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por el caso Provías y la buena pro que ganó el consorcio vinculado a Karelim López.

