Expresidente Martín Vizcarra aseguró que no cobra pensión vitalicia

Atención. Este último domingo, el expresidente Martín Vizcarra aseguró en entrevista para Exitosa que no actualmente no cobra la pensión vitalicia por haber ocupado el cargo de jefe de Estado por periodo de dos años.





De esta manera, Martín Vizcarra Cornejo señaló que prefiere sustentarse económicamente tanto él como su familia, con su trabajo y descartó pedir pensión vitalicia tras haber ocupado el cargo de jefe de Estado.

“(¿De qué vive Martín Vizcarra?) Antes de entrar a la política, donde voy ejerciendo por 10 años desde el 2011, cuando fui electo como gobernador de Moquegua, estuve 20 años en la actividad privada, soy ingeniero civil fruto de la educación pública”, comentó.





En esa línea, Vizcarra comentó que egresó de la Universidad Nacional de Ingeniería, desde donde empezó a trabajar en el sector privado y juntos sus ahorros para poder tener una familia que puede sustentarse con ello.

“Yo debería estar recibiendo mi sueldo de congresista, pero no lo recibo. (¿Recibes sueldo de presidente?) No recibo sueldo, no he pedido. Se supone que los presidentes les corresponde una pensión vitalicia, que es equivalente al sueldo de un congresista”, expresó.

Asimismo, recordó que el presidente interino, Francisco Sagasti sí pidió su sueldo vitalicio, pese a que ocupó el cargo por cerca de siete meses.

“Ha pedido la pensión vitalicia también, Manuel Merino que estuvo seis días en el cargo. Yo he estado dos años y ochos meses en el cargo y no lo he pedido. No lo hago porque me siento en la capacidad de ganarme mi sustento y la de mi familia con mi trabajo”, sentenció.