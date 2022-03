Expremier dice que Castillo tiene una forma errática de conducir al Estado

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que el presidente Pedro Castillo “tiene una manera errática de conducir al Estado”, por las malas decisiones que se están tomando al escoger a los funcionarios.

“Se están tomando decisiones equivocadas de quiénes son los funcionarios, no solo eso, sino que además sobre determinadas políticas. Se lanzan cosas sin tener ninguna articulación y más parecen propuestas populistas que preocupan mucho, al igual que no se haya podido luchar contra un mal endémico que es la corrupción. Eso nos preocupa demasiado”, declaró a diario Exitosa.

Sobre el pedido de dejar cargos de funcionarios y asesores de Palacio de Gobierno, la expremier Mirtha Vásquez indicó que “estos cambios generan incertidumbre y no le hacen nada bien al gobierno de Pedro Castillo”.

“Los cambios siempre son problemáticos porque generan una situación en la que se detienen determinados procesos. Desde lo que yo he visto, es que hay necesidad de un recambio y de una reconstitución de los entorno y los cargos que están más cercanos al presidente, pero espero que estos cambios sean positivos, por el bien del país. Los cambios que no tienen mayor explicación generan incertidumbre dentro del Estado, y eso se está dando”, refirió.

La expremier manifestó que el gobierno de Castillo no tiene una orientación clara. “Se ha desdibujado completamente y no tiene la claridad sobre la forma de gobernar. Ya dejó de ser un gobierno de izquierda, tampoco parece ser un gobierno de derecha, y no sabemos cuál es su planteamiento. Es importante saber cuál es la tendencia para saber por dónde van a ir las decisiones”, expresó.

DEBE CORREGIR ERRORES

Vásquez manifestó que Castillo “ha dado pasos muy erráticos y, a estas alturas, ya debe ser conscientes de ello, por lo que debería intentar corregir en lo que se pueda, sabiendo de que está perdiendo el respaldo popular y perdiendo el control sobre el gobierno y el Estado”. La expremier advirtió que de no hacer eso, Castillo no duraría en el poder. “Tiene que conservar la posibilidad de gobernar de manera independiente”, afirmó

EL DATO

Mirtha Vásquez dijo que le parece “interesante” que desde la sociedad civil se vean iniciativas para salir de esta crisis de la manera más democrática posible, como la del expresidente Francisco Sagasti de modificar la Constitución para adelantar las elecciones presidenciales y congresales.

